１６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４６．９４ポイント（１．７２％）高の２６３９４．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８６．８５ポイント（２．１４％）高の８９０５．１１ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は２月２７日以来の高値水準を付けている。売買代金は２５６２億２７９０万香港ドル（約５兆１９６３億円）にやや拡大した（１５日は