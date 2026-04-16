１６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４６．９４ポイント（１．７２％）高の２６３９４．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８６．８５ポイント（２．１４％）高の８９０５．１１ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は２月２７日以来の高値水準を付けている。売買代金は２５６２億２７９０万香港ドル（約５兆１９６３億円）にやや拡大した（１５日は２４５５億８７８０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米ハイテク株高が好感されたほか、中国経済の先行き楽観などが相場を押し上げた。昨夜の米株市場では、米国とイランの和平協議が進むと期待される中、ハイテク株比率の大きいナスダック指数が１．６％高と１１日続伸し、昨年１０月２９日以来、５カ月半ぶりに最高値を切り上げている。一方、取引時間中に中国経済指標が集中して公表され、うち１〜３月のＧＤＰ成長率は５．０％と、市場予想（４．８％）以上に前四半期（２０２５年１０〜１２月）の実績（４．５％）から上向いた。３月の月次統計では、小売売上高が予想を下回ったが、鉱工業生産は予想を上回っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が９．０％高、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が７．７％高、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が６．８％高と上げが目立った。ＣＡＴＬに関しては、１〜３月期決算の４８．５％増益が好感されている。百度などネット関連のほか、電気自動車（ＥＶ）などの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は３．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、半導体が高い。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が２６．６％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１３．４％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１０．０％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が８．０％ずつ上昇した。そのほか、人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、ロボットなどの銘柄群も買われている。

自動車セクターもしっかり。比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が５．５％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．４％高、小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．８％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．５％高で引けた。

中国の証券・保険セクターも物色される。国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が３．３％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）と華泰証券（６８８６／ＨＫ）がそろって２．４％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．９％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．３％高と値を上げた。

半面、海運セクターはさえない。中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が４．１％安、東方海外（３１６／ＨＫ）が２．０％安、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が１．４％安で取引を終えた。

本土マーケットは５日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７０％高の４０５５．５５ポイントで取引を終了した。素材が高い。ハイテク、消費関連、自動車、不動産、インフラ建設なども買われた。半面、石油・石炭は安い。医薬、運輸、銀行も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）