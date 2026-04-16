熊本地震の本震から10年となった4月16日、熊本県内のラジオ局3局が、熊本地震を振り返り、防災・減災に繋げようという、特別番組を合同で放送しました。 特別番組「声でつなぐ4.16熊本地震の日」は、RKKラジオ・FMK・FM791が、局の垣根を越え、合同で放送したものです。 放送は、熊本市が取り組む防災事業や防災グッズなど、幅広いテーマで進行されました。 また、熊本県出身のタレント、コロッケさんからのメッセー