Xなど特定のオンラインプラットフォームへの広告出稿の見合わせを共謀したことに独占禁止法違反の疑いがあるとして、連邦取引委員会(FTC)による捜査を受けていた大手広告代理店グループの電通、パブリシス、WPPが、FTCおよびアメリカの8つの州と和解しました。FTC Takes Action to Restore Competition in the Digital Advertising Ecosystem | Federal Trade Commissionhttps://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026