「Xなどへの広告出稿見合わせで共謀した」疑いについて電通など広告代理店3社が連邦取引委員会などと和解

「Xなどへの広告出稿見合わせで共謀した」疑いについて電通など広告代理店3社が連邦取引委員会などと和解