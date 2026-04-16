気象庁は4月16日午後、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 【画像で見る】「かなりの高温」各地のこの先の気温予想を見る 「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。 今回は近畿地方をはじめ、関東甲信・東海・北陸・中国・四国・九州・奄美の各地方を対象に発表され