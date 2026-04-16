気象庁は4月16日午後、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

【画像で見る】「かなりの高温」各地のこの先の気温予想を見る

「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今回は近畿地方をはじめ、関東甲信・東海・北陸・中国・四国・九州・奄美の各地方を対象に発表されました。

各地で22日頃から「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があるとして、注意が呼び掛けられています。

近畿地方は22日頃から気温が「かなり高くなる」予想

このうち近畿地方では、暖かい空気に覆われやすいことから平年より気温がかなり高くなる見込みだということです。

22日頃からかなり高くなる見込みで、5日間平均気温の平年差は＋2.5℃以上となると予想されています。

気象庁では、農作物の管理等に注意するとともに今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

このほかの地域の気象情報については次のとおりです。

関東甲信地方 平年差＋2.6℃以上の見込み

【関東甲信地方】

4月24日頃からかなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.6℃以上

関東甲信地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、24日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。

東海地方は平年差＋2.3℃以上の見込み 今後の気象情報等に留意を

【東海地方】

4月22日頃からかなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

東海地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、21日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。

中国地方は向こう2週間“かなり高い日”多く…暖かい空気に覆われやすいため

【中国地方】

4月22日頃からかなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいためかなり高い日が多い見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。

四国地方は22日頃から“かなり高い”見込み

【四国地方】

4月22日頃からかなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.9℃以上

四国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、22日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。

北陸・九州でもかなりの高温

北陸地方：４月２２日頃から かなりの高温 ＋２．５℃以上

九州北部地方：４月２２日頃から かなりの高温 ＋１．９℃以上

九州南部・奄美地方：４月２２日頃から かなりの高温 ＋１．７℃以上

農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。