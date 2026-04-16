SNSで注意喚起競泳女子の鈴木聡美（ミキハウス）が15日、自身のXを更新。会社から差し入れの連絡を受けたことを明かし、ドーピング防止のため食品・飲料などは受け取らないと説明した。心苦しさをにじませながら、代わりにSNSの「いいね」で励ましてほしいとファンに呼びかけ、理解と応援の声が広がっている。鈴木は「注意喚起とお願い」と題してXを更新。差し入れが届いたことを明かした上で、「ドーピング等の危機回避のため