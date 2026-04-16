SNSで注意喚起

競泳女子の鈴木聡美（ミキハウス）が15日、自身のXを更新。会社から差し入れの連絡を受けたことを明かし、ドーピング防止のため食品・飲料などは受け取らないと説明した。心苦しさをにじませながら、代わりにSNSの「いいね」で励ましてほしいとファンに呼びかけ、理解と応援の声が広がっている。

鈴木は「注意喚起とお願い」と題してXを更新。差し入れが届いたことを明かした上で、「ドーピング等の危機回避のため口にするものは特に受け取らないと決めております」とつづった。

「知り合いから貰う物（食品・ハンドクリームといった肌に触れる物も同様）にも常に細心の注意をはらっております」とし、「受け取れないのは私も大変心苦しいですが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。その代わり、XやInstagram等のSNSにおいて投稿に『いいね』を押してくれるだけで、私めちゃくちゃ頑張れます！」と記した。X上のファンからは様々な声が上がった。

「これ、アスリートへの差し入れについては知っておくべき」

「アスリートを応援する人はぜひ心に 断るのもいただかないのも心苦しいもんね」

「トップアスリートの方がこういった発信をしてもらえるのは凄くありがたいし嬉しい」

「アスリートへの差し入れは控えた方が良いよね」

「プロ意識高くて尊敬します」

「すべてのアスリートに言えることですね」

鈴木は2012年ロンドン五輪の200メートル平泳ぎで銀、100メートル平泳ぎで銅、400メートルメドレーリレーで銅と3個のメダルを獲得。2024年パリ五輪でも200メートル平泳ぎで4位に入り、35歳の今も第一線で活躍している。



（THE ANSWER編集部）