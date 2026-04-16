G1・オークスの騎乗馬が決定中央競馬の今村聖奈騎手が16日、自身のインスタグラムを更新。12日の忘れな草賞（阪神芝2000メートル）を自身の手綱で制したジュウリョクピエロ（牝3、寺島）で5月24日のG1・オークス（東京芝2400メートル）に臨むことを明かした。G1・桜花賞と同日の12日。忘れな草賞を7番人気ながら快勝したのは、今村が騎乗したジュウリョクピエロだった。愛馬を連勝に導いてから4日。今村は自身のインスタグラ