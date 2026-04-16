G1・オークスの騎乗馬が決定

中央競馬の今村聖奈騎手が16日、自身のインスタグラムを更新。12日の忘れな草賞（阪神芝2000メートル）を自身の手綱で制したジュウリョクピエロ（牝3、寺島）で5月24日のG1・オークス（東京芝2400メートル）に臨むことを明かした。

G1・桜花賞と同日の12日。忘れな草賞を7番人気ながら快勝したのは、今村が騎乗したジュウリョクピエロだった。

愛馬を連勝に導いてから4日。今村は自身のインスタグラムを更新し、「先週勝たせていただいたジュウリョクピエロと引き続きコンビを組んで、オークスに騎乗させていただくことになりました」と明かした。

ファンも大喜びで、「ピエちゃんとオークス出走おめでとう」「今年のオークスは例年以上に盛り上がりそうですね、楽しみにしております」「聖奈ちゃん、オークスで爪跡を！！」「楽しもう」などのコメントが寄せられた。

22歳の今村はルーキーイヤーの2022年に、女性騎手の年間最多勝利記録となる51勝をマーク。2023年は25勝、2024年は6勝、2025年は22勝を挙げ、今年はここまで5勝している。

重賞は2022年のG3・CBC賞で勝利。クラシック初騎乗で、日本人女性騎手初のJRA・G1制覇を狙う。



（THE ANSWER編集部）