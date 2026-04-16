女優の真野恵里菜が16日までに自身のインスタグラムを更新。満開を迎えたネモフィラを見に茨城県ひたちなか市の「国営ひたち海浜公園」を訪れたことを報告した。 【写真】青い丘をバックに笑顔の真野恵里菜、ママとは思えない可愛らしさ 「今年もひたち海浜公園にネモフィラを見に行って来ました」とつづり、「(子どもが)いろいろなものに興味を持ちあちこち動き回るようになったから公園内を好きなように歩き回ったりネ