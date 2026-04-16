女優の真野恵里菜が16日までに自身のインスタグラムを更新。満開を迎えたネモフィラを見に茨城県ひたちなか市の「国営ひたち海浜公園」を訪れたことを報告した。



【写真】青い丘をバックに笑顔の真野恵里菜、ママとは思えない可愛らしさ

「今年もひたち海浜公園にネモフィラを見に行って来ました」とつづり、「(子どもが)いろいろなものに興味を持ち あちこち動き回るようになったから公園内を好きなように歩き回ったり ネモフィラやチューリップを見て何か言っていたり 写真を撮ろうとするとポーズしてくれたり 楽しそうな姿を見れて私たちもとっても楽しかった」と親子で春の一日を楽しんだことを伝えた。



ネモフィラは高さ10～20センチほどの株に、直径2～3センチの小さな青い花を咲かせる北アメリカ原産の一年草。同園の「みはらしの丘」では約530万本の“碧の絶景”が見頃を迎えている。



元HKT48の中西智代梨も国営ひたち海浜公園を訪れたことを自身のインスタに投稿。さまざまなカットを公開し、「一面ブルーのお花でいっぱいで可愛すぎた」とつづった。



また、9頭身の抜群スタイルで人気のグラビアアイドル・斎藤恭代も、自身のインスタで丘いっぱいに咲き誇る青い花との美しいカットを複数枚公開。「ため息が出るほど美しい…」「妖精みたい」とファンの感嘆の声を集めている。



ネモフィラの見頃のピークは1週間から10日間。「映えスポット」としても人気を集めるだけに、小さな青い花を訪ねて行けば、思わぬ美女タレントに会える…かもしれない。



（よろず～ニュース編集部）