京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで父親が逮捕された事件。父親は結希さんの殺害についても認めています。遺体が見つかった山林から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。16日もこの場所では捜索が行われていましたが、午後4時50分現在は規制線が解かれています。土地の所有者に許可をいただいて、中に少しだけ入らせていただきます。かなり奥まったところに警察が捜索を重点的に行っていた場所があり