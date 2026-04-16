アピールの強い人、声の大きい人が重用されがちだ。だが、作家のマティアス・ネルケさんは「控えめな振る舞いにこそ価値がある。静かな話し方では聞いてもらいにくい現代においても、その態度は非常に心地いいものだ」という――。※本稿は、マティアス・ネルケ『私を消耗しない賢明な態度』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■