―上市候補最右翼のALS治療薬などパイプライン11本、開発動向に市場も熱視線― 慶大医学部発バイオベンチャーのケイファーマ[東証Ｇ]は、iPS細胞を活用してALS（筋萎縮性側索硬化症）治療薬「KP2011」の開発などを進めている。ALS治療薬を数年以内に市場投入する目標を掲げ、米国や欧州での開発に向けた交渉を複数の連携先候補と行うなど海外展開も見据える。今後の事業展望について、福島弘明社長に話