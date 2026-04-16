スコルジャ監督「私が選手を交代するかどうかも影響していると思います」浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は4月16日のトレーニング後に定例会見を実施。FW小森飛絢の復帰は「良いニュース」としつつも、週末の鹿島アントラーズ戦への出場には否定的。今季の課題となる試合終盤の戦いについて「より決意を持ってプレーすることが必要」と話した。浦和は14日に行われた公開練習で、小森が復帰してフルメニューを消化してい