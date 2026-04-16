◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人は１６日、甲子園で阪神戦に臨む。試合前練習ではライトの守備位置で丸佳浩外野手、佐々木俊輔外野手、平山功太内野手、この日１軍登録されたルーキー皆川岳飛外野手がノックを受けた。１４日の阪神戦は左翼・キャベッジ、中堅・松本、右翼・中山のスタメン。松本が９回に決勝適時打を放った。好機で凡退した中山は１５日に出場選手登録を抹消されて２軍に降格した。