中国の海運会社、寧波遠洋運輸が建造した世界最大で中国初の1万トン級純電気駆動スマートコンテナ船「寧遠電鯤」が4月15日、東部浙江省の寧波舟山港から同省の嘉興港に向けて出航し、商業運航を正式に開始しました。これは、中国の沿海コンテナ船輸送が純電気（バッテリー）駆動・スマート化の新たな段階に入ったことを示しています。「寧遠電鯤」は全長127．8メートル、幅21．6メートルで、742TEUのコンテナを積載可能です。10個