中国の海運会社、寧波遠洋運輸が建造した世界最大で中国初の1万トン級純電気駆動スマートコンテナ船「寧遠電鯤」が4月15日、東部浙江省の寧波舟山港から同省の嘉興港に向けて出航し、商業運航を正式に開始しました。これは、中国の沿海コンテナ船輸送が純電気（バッテリー）駆動・スマート化の新たな段階に入ったことを示しています。

「寧遠電鯤」は全長127．8メートル、幅21．6メートルで、742TEUのコンテナを積載可能です。10個の箱型バッテリーを主な動力源とし、総蓄電量は約2万kWhです。運航開始後は、年間約580トンの燃料節約と二酸化炭素排出量1400トン以上の削減が見込まれ、航行中のゼロエミッション・ゼロ汚染を実現します。

本船はまた、スマートプラットフォームとスマート機関システムを高度に統合し、開放水域における自律航行の核心技術を搭載しており、スマート航路計画、自動衝突回避と警報、手動運転とスマート運転のシームレスな切り替えなどの機能も備えています。スマートシステムはリアルタイムで航行環境データを収集し、最適な航路を自動的に計算し、航行リスクを能動的に識別・回避することで、人為的な操作ミスの可能性を根本から低減します。

寧波遠洋運輸の関係者は、「寧遠電鯤」の姉妹船である「寧遠電鵬」は今年5月に試験航海、6月に引き渡しを予定していると紹介しました。（提供/CGTN Japanese）