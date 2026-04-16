第5回全国読書推進大会の開催を目前に控えた4月14日午前、「書香海昏―漢代海昏侯国簡牘文化展」が江西省南昌市の漢代海昏侯国遺跡博物館で開幕しました。同展は、海昏侯・劉賀の墓から出土した簡牘（古代に筆記に用いられた竹や木に書かれた資料）の修復成果を一堂に集めて初公開するもので、このほど新たに修復が完了した約100枚の海昏簡牘原本が初公開されました。その中には、漢代の「論語」の主要な伝本の一つである古代の斉