朝日木材加工は、壁掛けテレビと組み合わせるフローティングボードを5月上旬に発売する。価格はオープン。ラインナップと市場想定価格は、引き出しタイプの「SP-FLT600DR-DB」が35,000円前後(税別)、フラップ扉タイプの「SP-FLT600FD-DB」が40,000円前後(同)、床置き用のベースユニット「SP-FLT600BS-BK」が7,000円前後(同)。壁取り付け時の工事費は含まれない。 テレビのサイズに合わせてBOXユニット