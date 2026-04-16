朝日木材加工は、壁掛けテレビと組み合わせるフローティングボードを5月上旬に発売する。価格はオープン。ラインナップと市場想定価格は、引き出しタイプの「SP-FLT600DR-DB」が35,000円前後(税別)、フラップ扉タイプの「SP-FLT600FD-DB」が40,000円前後(同)、床置き用のベースユニット「SP-FLT600BS-BK」が7,000円前後(同)。壁取り付け時の工事費は含まれない。

テレビのサイズに合わせてBOXユニットを自由に組み合わせることで、空間に最適な幅とバランスを提供するフローティングボード。

引き出しタイプとフラップ扉タイプを、収納するアイテムや用途に応じて組み合わせることで、機能的で無駄のない収納空間を実現できる。

引き出しタイプの「SP-FLT600DR-DB」

フラップ扉タイプの「SP-FLT600FD-DB」

ユニット背面

壁面に沿って横方向へ際限なく連結できるため、設置場所やインテリアに合わせた理想のレイアウトを構築できるという。

ベースユニット

オプションのベースユニットと組み合わせることで、床置きタイプのローボードとしても使用可能。ライフスタイルや設置環境の変化にも対応する。

組み合わせ例：引き出しタイプ「SP-FLT600DR-DB」、フラップ扉タイプ「SP-FLT600FD-DB」×2、床置き用のベースユニット「SP-FLT600BS-BK」×3

外形寸法は、2種ともに590×350×250mm(幅×奥行き×高さ)。重量は引き出しタイプが14kg、フラップ扉タイプが12kg。ベースユニットは、550×295×60mm(同)/1.5kg。