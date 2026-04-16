【動画】ENHYPEN『DAZED KOREA』9種類の表紙に登場（9本） ENHYPEN（エンハイプン）が『DAZED KOREA』2026年5月号の、ソロ表紙6種類とグループ表紙3種類、計9種類の表紙に登場。ブランドアンバサダーを務めるPRADA（プラダ）の最新ルックを纏ったメンバーのカットに加え、撮影時の映像も収められたショート動画が公開され、ファンの注目を集めている。 ■端正な魅力引き立つソンフン ベージュ