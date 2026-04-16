ENHYPENの美しさが光る！ニキのクールな眼差し＆ジョンウォンの透明感に「ナチュラルなのにビジュアル強い」「えっ生足」と驚愕の声

【動画】ENHYPEN『DAZED KOREA』9種類の表紙に登場（9本）

ENHYPEN（エンハイプン）が『DAZED KOREA』2026年5月号の、ソロ表紙6種類とグループ表紙3種類、計9種類の表紙に登場。ブランドアンバサダーを務めるPRADA（プラダ）の最新ルックを纏ったメンバーのカットに加え、撮影時の映像も収められたショート動画が公開され、ファンの注目を集めている。

■端正な魅力引き立つソンフン

ベージュのジャケットにショートパンツを合わせた軽やかなスタイリングで、壁に寄りかかるSUNGHOON（ソンフン）。ラフに崩した前髪と少し伏し目がちな視線が、気取らない色気を引き出している。

■まっすぐな眼差しで魅了するジョンウォン

白のトップスで統一したクリーンな装いのJUNGWON（ジョンウォン）。頬杖をつきながら遠くを見つめる横顔は、透明感と少年らしさが共存する印象的なカットに。

■シーツの上でアンニュイなムード漂うジェイ

シーツの上に横たわるJAY（ジェイ）は、ブラウンのトップスで柔らかなムードを演出。伏し目がちな表情と静かな空気感が、儚さを際立たせている。

■ジェイクの陽だまりのようなあたたかな表情

ボーダーの長袖ポロシャツをラフに着こなし、カメラを見つめるJAKE（ジェイク）。無造作なヘアと萌え袖の手を顎に添えるポージングで、ナチュラルな魅力を引き立てる。

■静かな色気をたたえるソヌの佇まい

ブラウンの襟の白デニムジャケットにストライプのショートパンツスタイルで座るSUNOO（ソヌ） 。まっすぐな視線と涼やかな顔立ちが際立ち、静かな色気を感じさせる一枚に仕上がっている。

■ニキの視線に思わず引き込まれる

ブロンドヘアとクールな眼差しが印象的なNI-KI（ニキ）のクローズアップ。シャープな目元と繊細な表情が際立ち、圧倒的な存在感を放つカットとなっている。

■ENHYPEN、異なる魅力放つ3種類のグループ表紙

この他、3種類のグループ表紙も同誌とENHYPENのInstagramで共同公開された。いずれも、“今”のENHYPENの姿を感じられる自然体の魅力溢れる表紙カットとなっている。

SNSでは、「美しい…」「みんないい顔してる」「えっ生足率高い！！」「足出してるの慣れなくてドキドキする」「ナチュラルなのにビジュアル強い」など、さまざまな反応が寄せられている。

なお誌面には、「以前は与えられたことをしっかりこなすことに集中していましたが、これからは自分で方向を作っていきたいです」（NI-KI）、「メンバーと一緒にいるときのほうが、家族よりもむしろ素直になれるんです」（ジョンウォン）など、それぞれの素直な想いを語るインタビューも掲載予定だ。