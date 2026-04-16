パワハラ26件が認定された大阪市の前の経済戦略局長。今年4月に大阪府の特別参与に就任しましたが、半月あまりできょう退職しました。 前経済戦略局長の男性は、職員に対して「顔も見たくない」と怒鳴るなどしたとして、今年3月、26件のパワーハラスメントが認定されました。 前局長は3月31日に任期満了で退職し、大阪府が都市魅力の向上・にぎわい創出に向けて、専門的な観点から助言を受けるためとして、4月1日付で府民