その名も「ドクターS（ドクターエス）」JR東海は2026年4月16日、営業車検測機能を搭載したN700S車両の名称とロゴマークを発表しました。【画像】これが「ドクターイエロー」の後継になるN700Sのイメージです（新ロゴマークも）東海道新幹線では、営業車での検測を可能にする技術開発が進められています。これにより、「ドクターイエロー」の全検測機能と、社員が現地で行う一部の検査業務の代替が可能となりました。「ドクター