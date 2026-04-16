世界の一流は部下と何を話しているか。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「モルガン・スタンレーで働いていた30代の頃、イギリス人上司から言葉をかけられた瞬間、不安を隠して虚勢を張り続けていた自分の胸にストレートに突き刺さった。その日を境に仕事と向き合う姿勢が180度変わった」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えている