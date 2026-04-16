京都・南丹市に住む安達結希さん（11）の死体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、父親の会社員・安達優季容疑者（37）です。結希さんは、3月23日に小学校に登校せず行方不明となり、4月13日に山林で遺体で見つかりました。調べに対し、安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。また、捜査関係者によりますと、安達容疑者が結希さん殺害についても認めていることが分かりました。警察によ