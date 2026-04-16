JRAは16日、第86回（GI、中山芝2000m）の枠順を発表した。朝日杯FS覇者カヴァレリッツォは1枠1番、ホープフルSを制したロブチェンは2枠4番、共同通信杯の勝ち馬リアライズシリウスは7枠15番から発走する。 ■Cコースでも内枠は過信禁物 過去10年、複数勝利を挙げているのが1枠【2.0.0.18】、4枠【2.3.2.13】、6枠【3.1.2.14】、7枠【2.3.0.23】と、真ん中よりやや外めの枠に勝ち馬が集中している。加えて、昨年か