中国・青海省海西モンゴル族チベット族自治州で、空が赤く染まる現象が発生した。中国メディアの極目新聞が伝えた。記事によると、15日午後4時半ごろ、同州ゴルムド市で突如として砂嵐が発生し、約30分続いた上に雪も混じるという異例の気象状況が発生した。タクシー運転手の李（リー）さんは「空は最初、暗い黄色だったが、10分後には暗い赤色へと変化し、その状態が約20分間続いた。午後5時ごろには空は白っぽくなり、徐々に普通