ツエーゲン金沢は16日、DF鈴木遼が加入することが決定したと発表した。宮城県出身の鈴木は、ベガルタ仙台ジュニアユースから昌平高を経て筑波大へ。昨年12月には第74回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)の優勝に貢献した。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「まずは大学卒業後、進路が決まらない中で獲得を決断してくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。また、両親をはじめ、これまで自分の成