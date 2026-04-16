「卒業後、進路が決まらない中で…」筑波大出身DF鈴木遼、百年構想リーグ途中からのプロ入りが決定!「心より感謝申し上げます」
ツエーゲン金沢は16日、DF鈴木遼が加入することが決定したと発表した。
宮城県出身の鈴木は、ベガルタ仙台ジュニアユースから昌平高を経て筑波大へ。昨年12月には第74回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)の優勝に貢献した。
加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「まずは大学卒業後、進路が決まらない中で獲得を決断してくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。また、両親をはじめ、これまで自分の成長に携わってくださったすべての方々に、深く感謝しております」と述べている。
続けて「百年構想リーグの途中からの加入となりますが、一日でも早くチームの皆様、そしてサポーターの皆様からの信頼を得て、勝利に貢献できるよう努めてまいります」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF鈴木遼
(すずき・はるか)
■生年月日
2004年2月21日(22歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
REDEASTサッカースポーツ少年団-仙台Jrユース-昌平高-筑波大
■コメント
「初めまして。
今シーズンよりツエーゲン金沢に加入することになりました、筑波大学の鈴木遼です。
まずは大学卒業後、進路が決まらない中で獲得を決断してくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
また、両親をはじめ、これまで自分の成長に携わってくださったすべての方々に、深く感謝しております。
百年構想リーグの途中からの加入となりますが、一日でも早くチームの皆様、そしてサポーターの皆様からの信頼を得て、勝利に貢献できるよう努めてまいります。
ご支援ご声援のほど、よろしくお願いいたします。」
宮城県出身の鈴木は、ベガルタ仙台ジュニアユースから昌平高を経て筑波大へ。昨年12月には第74回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)の優勝に貢献した。
加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「まずは大学卒業後、進路が決まらない中で獲得を決断してくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。また、両親をはじめ、これまで自分の成長に携わってくださったすべての方々に、深く感謝しております」と述べている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF鈴木遼
(すずき・はるか)
■生年月日
2004年2月21日(22歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
178cm/73kg
■経歴
REDEASTサッカースポーツ少年団-仙台Jrユース-昌平高-筑波大
■コメント
「初めまして。
今シーズンよりツエーゲン金沢に加入することになりました、筑波大学の鈴木遼です。
まずは大学卒業後、進路が決まらない中で獲得を決断してくださったクラブ関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
また、両親をはじめ、これまで自分の成長に携わってくださったすべての方々に、深く感謝しております。
百年構想リーグの途中からの加入となりますが、一日でも早くチームの皆様、そしてサポーターの皆様からの信頼を得て、勝利に貢献できるよう努めてまいります。
ご支援ご声援のほど、よろしくお願いいたします。」
鈴木遼選手(筑波大)加入のお知らせ⚫️— ツエーゲン金沢 (@zweigen_staff) April 16, 2026
ようこそ、金沢へ!✨
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