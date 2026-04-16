【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』より、タイトル曲「Stick With You」のパフォーマンス映像が公開された。 ■「Stick With You」のMVは、1,000万回再生突破 先立って公開されたMVが映画のようなストーリーと演出で話題を呼んだのに対し、パフォーマンスフィルムではダンスに焦点を当て、また別の魅