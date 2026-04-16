TOMORROW X TOGETHERミニアルバムタイトル曲「Stick With You」パフォーマンス映像公開

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TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』より、タイトル曲「Stick With You」のパフォーマンス映像が公開された。

■「Stick With You」のMVは、1,000万回再生突破

先立って公開されたMVが映画のようなストーリーと演出で話題を呼んだのに対し、パフォーマンスフィルムではダンスに焦点を当て、また別の魅力を見せている。

洗練されたブラックの衣装で登場したメンバーが冒頭から没入感を高め、耳を惹きつける音楽とともにパフォーマンスが展開されると、メンバーのパフォーマンスを追う滑らかなカメラワークが興味をさらに高めていく。特に、手や腕の関節を使ったタッティングの動作が印象的で、緩急や表情演技も加わり、楽曲の感情を説得力をもって伝える。

華やかなセットや特殊効果を使わず、メンバーのダンスとビジュアルだけで構成されたパフォーマンスフィルムは、建物から立ち去るメンバーの影で締め括られ、余韻を残す。

また、「Stick With You」のMVは、公開から約2日後の4月15日18時36分にYouTube再生回数が1,000万回を突破。映像は、恋人が去ってしまうのではないかと恐れる男性の心理を捉えている。5人のメンバーがひとつの人物を分けて表現する演出と、韓国の俳優チョン・ジョンソとの演技が話題を呼び、最近のK-POPグループではあまり見られない、ストーリー重視のMVという点でも多くの人々の関心を集めた。

(P)＆(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

韓国発売日：4月13日

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/