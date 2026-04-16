12月27日に閉幕を迎える舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』より、8月から千秋楽までのチケット発売情報が解禁。あわせて、藤原竜也、藤木直人、稲垣吾郎らハリー・ポッター役キャストの出演スケジュールも発表された。【写真】ハリー役の藤原竜也・石丸幹二らの集合ビジュアル本舞台は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろし