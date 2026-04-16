藍禾科技グループの日本法人・楽創未来は、「TORRAS（トラス）」ブランドの半固体電池採用モバイルバッテリー「MiniMag Pro」と、冷却ファン内蔵ワイヤレス充電器「Ostand AirCircle」を発売した。公式サイトやAmazon.co.jp、楽天市場で購入できる。 編集部で確認したところ、公式サイトではMiniMag Proが予約販売となっているが、楽天市場ではすでに購入可能。Amazon.co.jpでは4月20日発売予定。 MiniMag