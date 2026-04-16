藍禾科技グループの日本法人・楽創未来は、「TORRAS（トラス）」ブランドの半固体電池採用モバイルバッテリー「MiniMag Pro」と、冷却ファン内蔵ワイヤレス充電器「Ostand AirCircle」を発売した。公式サイトやAmazon.co.jp、楽天市場で購入できる。

編集部で確認したところ、公式サイトではMiniMag Proが予約販売となっているが、楽天市場ではすでに購入可能。Amazon.co.jpでは4月20日発売予定。

MiniMag Pro

TORRAS「MiniMag Pro」は、ATL製セミソリッドセルと熱伝導率に優れたグラフェン素材を採用したモバイルバッテリー。価格は1万999円。バッテリーセルの容量は3.92V/5000mAh（19.6Wh）。

内部抵抗を抑えることで充電時の表面温度が従来比で約10度低下し、夏場でも“熱くない”充電ができるという。また、バッテリーの釘刺し試験（内部短絡試験）でも発火・膨張しないことが特徴。

MagSafe対応スマートフォンに磁力で装着して無線充電でき、約1.3kg（13N）の磁力でズレにくい仕様。厚さ8.5mmの薄型設計で、重さは118g。無線出力は最大5W／7.5W、USB-C出力は最大20W。

Ostand AirCircle

TORRAS「Ostand AirCircle」は、空冷ファンを内蔵したワイヤレス充電器。価格は8999円。45W出力の電源アダプターとUSB-C to USB-Cケーブルを同梱する。

ファンと強化ガラスの採用により放熱性を高めていることが特徴で、ファンはオフにすることもできる。

本体にはリング状の回転式スタンドを備え、充電しながらスマホを立てかけられる。スタンド自体も本体の放熱を助ける設計。本体の厚さは16mm、重さは53.5gで業界最軽量クラスだという。

無線充電規格はQi2.2に対応し、出力は最大25W。