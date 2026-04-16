イオンファンタジーが続伸している。１５日の取引終了後に発表した３月度の売上概況で、国内既存店売上高が前年同月比０．８％増と２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。土曜日が１日少なく平日が１日多かった影響がマイナス４．３ポイントあったものの、依然ブームが続いているシール関連商材について、限定品を含む２０種類以上を投入したことなどが寄与した。 出所：MINKABU PRESS