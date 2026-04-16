遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨の企画・製造・販売を手掛ける「アイアップ」から、「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」が登場！「ポムポムプリン」のかわいいイラストが入った、プリン型のバランスゲームです☆ アイアップ サンリオ「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」 価格：3,278円（税込）発売日：2026年6月予定対象年齢：3才以上サイズ：W80×D80×H230mm取扱店舗：全国の