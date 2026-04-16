遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨の企画・製造・販売を手掛ける「アイアップ」から、「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」が登場！

「ポムポムプリン」のかわいいイラストが入った、プリン型のバランスゲームです☆

アイアップ サンリオ「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」

価格：3,278円（税込）

発売日：2026年6月予定

対象年齢：3才以上

サイズ：W80×D80×H230mm

取扱店舗：全国の販売店

※「アイアップ公式オンラインストア」にて予約受付中

アイアップから、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をデザインした「ニコプリンゲーム」が登場！

かわいいプリン型のバランスゲームでハラハラドキドキ盛り上がれます☆

ゆらゆらお皿の上で、ポムポムプリンのかわいいイラストが入ったプリンやクリームなどのピースを上手に積み上げます。

カラメルや生クリームのパーツを使って、自由にオリジナルのプリンを作るのも楽しい！

いろいろなプリンやパーツが入った楽しいバランスゲームで、家族や友だちと楽しい時間が過ごせます。

ハラハラドキドキがクセになる、プリン型のバランスゲーム！

「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」は、「アイアップ公式オンラインストア」にて予約受付中、2026年6月より全国の販売店にて順次販売開始です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812

※画像はすべてイメージです

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