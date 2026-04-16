FC東京は16日、国連気候変動枠組条約の「SportsforClimateActionFramework」（スポーツを通じた気候行動枠組み）にJクラブで初めて署名したと発表した。「SportsforClimateActionFramework」は、ネットゼロ社会の実現に向けてスポーツ界が一丸となって行動することを目的に、18年のCOP24（第24回気候変動枠組条約締約国会議）において、国連気候変動枠組条約と国際オリンピック委員会の連携によって設立。署名