将来の日本代表選手の育成を加速するためのプロジェクト「ＪＡＰＡＮＴＡLＥＮＴＳＱＵＡＤプログラム２０２６」に沿って４月１日からオーストラリア遠征中のＵ２３日本代表。 【写真を見る】３８対２１でランドウィック戦で快勝試合の様子 ４月１４日(火)に行われた遠征最後の試合となるランドウィック戦に快勝。チームとしても選手個々としても確かな成長の跡を見せて遠征を締めくくりました。 昨年