「センターで保護される猫の約2割はキジトラです」。【写真】神奈川県動物愛護センターのキジトラ猫たち神奈川県動物愛護センターの公式X（旧Twitter）の投稿が、猫好きの間で注目を集めている。投稿では、キジトラ猫について「他の毛色の猫と比べると譲渡の声がかかりにくい」としつつ、「顔や体つき、性格もみんな様々で、個性豊かなところが魅力」と呼びかけた。リプライ欄には、「キジトラは最高」「賢くて甘えん坊」「警戒心