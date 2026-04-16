サイゼリヤが反落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は１５日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「オーバーウエート」から真ん中の「イコールウエート」に引き下げた。目標株価は７９００円から５５００円に見直した。日本事業の収益性の低さを懸念している。同社の営業利益の５カ年の年平均成長率（ＣＡＧＲ）を１７％から１２％に引き下げた。様々なコスト上昇圧力がかかるなかで、値