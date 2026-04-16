【動画】timelesz初のユニット企画の衣装ムービー／MVトレーラー timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の通常盤DISC2に収録される初のユニット企画曲の衣装動画が、グループ公式Instagramで公開された。 ■橋本の“足ぴょこん”など各々の表情＆動きにも注目 ユニットは、現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成。松島聡・橋本将生・