8連敗で最下位低迷中のメッツ、メンドーサ監督が厳しい言葉米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利した。先発した大谷翔平投手が今季2勝目。いつものように指名打者を兼ねず、投手に専念しての快投だった。たまらないのは相手のメッツだ。この敗戦で8連敗。カルロス・メンドーサ監督の嘆き節も止まらない。メッツはこの試合、5回にメレンデスの適時二塁打で1-2とすると、終盤まで何とか