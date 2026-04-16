配偶者が単身赴任している場合、単身赴任先で水道光熱費がどのくらいかかっているのか気になる人もいるでしょう。 自宅と赴任先の両方で生活費がかかるため、できるだけおさえたいと思うこともあるかもしれません。 本記事では、単身世帯における平均的な水道光熱費をご紹介するとともに、水道光熱費が高くなりやすいケースや、すぐにできる節約方法などもまとめています。 単身世帯の平均的な水道光