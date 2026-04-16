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ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ 日付：2026年4月16日（木） 開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood） 最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 121 - 126 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。