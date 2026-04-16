【NBA試合速報】2026年4月16日（木） ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2026年4月16日（木）
開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）
最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 121 - 126 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし31-22で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし61-53で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし89-83で終了する。
第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し121-126で終了する。
試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-16 14:05:07 更新