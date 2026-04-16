ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2026年4月16日（木）

開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）

最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 121 - 126 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし31-22で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし61-53で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし89-83で終了する。

第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが逆転し121-126で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 14:05:07 更新